鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.26%，總成交額20.10億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現強勁，18日10:19相關指數上漲2.26%，總成交額20.10億元，大盤占比1.69%。

該產業上漲家數5、下跌家數10、平盤家數0。領漲個股擎亞(8096-TW)18日10:19股價上漲9.1元，報105.0元，漲幅9.49%。

電子通路類指數近5日上漲2.84%，櫃買市場加權指數上漲0.42%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.84% +0.42%
近一月 +8.1% +10.43%
近三月 +20.06% +38.11%
近六月 +35.23% +60.64%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數40675.71-1.21%
擎亞104+8.45%

鉅亨贏指標

了解更多

#一紅吃三黑

中強短弱
擎亞

66.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty