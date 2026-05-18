盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.26%，總成交額20.10億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現強勁，18日10:19相關指數上漲2.26%，總成交額20.10億元，大盤占比1.69%。
該產業上漲家數5、下跌家數10、平盤家數0。領漲個股擎亞(8096-TW)18日10:19股價上漲9.1元，報105.0元，漲幅9.49%。
電子通路類指數近5日上漲2.84%，櫃買市場加權指數上漲0.42%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.84%
|+0.42%
|近一月
|+8.1%
|+10.43%
|近三月
|+20.06%
|+38.11%
|近六月
|+35.23%
|+60.64%
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