鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-18 09:58

日本政府 2026 年版《防衛白皮書》草案 15 日（上周五）曝光，這是日本首相高市早苗上台後首份《防衛白皮書》，稱中方在太平洋的活動是安全威脅。

高市早苗上台後首份防衛白皮書曝光，提中國威脅。（圖：Shutterstock）

據日本《共同社》報導，草案列舉具體事例作為佐證：包括去年 6 月中國軍方首次在太平洋海域展開雙航母編隊演訓，出現中國戰機與自衛隊飛機異常接近的情形，以及去年 12 月在沖繩本島東南發生中國軍機向自衛隊飛機照射雷達事件。

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草案指責中國在防務政策缺乏透明度的背景下持續大幅增加國防開支，稱應通過綜合國力以及與同盟國、「志同道合國家」協作應對。該草案最快今年 7 月在內閣會議上正式通過。

事實上，2025 年版日本《防衛白皮書》已將中國定義為「前所未有的最大戰略挑戰」，引發中方強烈不滿，堅決反對，並向日方提出嚴正交涉。

據《環球時報》報導，軍事問題專家張軍社 17 日表示，日本的一系列指責站不住腳。比如，與世界各國海軍一樣，中國海軍編隊在相關海域展開航行活動，均依法依規行使航行與飛越自由，日本無權採取雙重標準，更無權指摘。