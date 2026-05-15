盤中速報 - 費城半導體大跌3.35%，報11668.8點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間15日09:30，費城半導體下跌404.98點（或3.35%），暫報11668.80點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.18%
- 近 1 月：+30.89%
- 近 3 月：+48.37%
- 近 6 月：+77.26%
- 今年以來：+70.46%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌6.54%；安謀控股公司(ARM-US)下跌6.13%；英特爾(INTC-US)下跌5.69%；美光科技(MU-US)下跌5.67%；泰瑞達(TER-US)下跌5.02%。
部分成分股表現相對穩健，高通(QCOM-US)上漲1.86%。
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