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盤中速報 - 費城半導體大跌3.35%，報11668.8點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間15日09:30，費城半導體下跌404.98點（或3.35%），暫報11668.80點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+8.18%
  • 近 1 月：+30.89%
  • 近 3 月：+48.37%
  • 近 6 月：+77.26%
  • 今年以來：+70.46%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領跌。連貫(COHR-US)下跌6.54%；安謀控股公司(ARM-US)下跌6.13%；英特爾(INTC-US)下跌5.69%；美光科技(MU-US)下跌5.67%；泰瑞達(TER-US)下跌5.02%。

部分成分股表現相對穩健，高通(QCOM-US)上漲1.86%。


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費城半導體11689.44-3.18%
連貫381.58-5.77%
安謀控股公司213.855-6.41%
英特爾108.89-6.07%
美光科技737.665-4.94%
泰瑞達343.81-3.57%
高通203.32+1.62%

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