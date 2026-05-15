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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為27.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對美盛(MOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.05元下修至1.01元，其中最高估值2.11元，最低估值0.48元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.11(2.11)3.663.523.54
最低值0.48(0.48)0.650.732.21
平均值1.18(1.23)1.951.982.88
中位數1.01(1.05)2.12.12.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值149.36億147.02億146.71億147.33億
最低值115.05億110.85億116.00億115.00億
平均值129.22億128.38億126.88億131.17億
中位數128.08億127.11億125.43億131.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.2710.063.500.551.70
營業收入123.57億191.25億136.96億111.23億120.52億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSMOS

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