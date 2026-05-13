鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋公司(SE-US)EPS預估上修至3.38元，預估目標價為136.20元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對海洋公司(SE-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.33元上修至3.38元，其中最高估值4.98元，最低估值2.81元，預估目標價為136.20元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.98(4.98)
|6.42
|7.98
|8.06
|最低值
|2.81(2.81)
|3.58
|4.48
|0
|平均值
|3.58(3.57)
|4.83
|6.1
|4.03
|中位數
|3.38(3.33)
|4.82
|6.43
|4.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|337.34億
|398.54億
|466.28億
|460.92億
|最低值
|253.64億
|292.21億
|329.79億
|460.92億
|平均值
|298.61億
|361.10億
|416.84億
|460.92億
|中位數
|302.16億
|365.62億
|426.03億
|460.92億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.84
|-2.96
|0.27
|0.77
|2.65
|營業收入
|99.55億
|124.50億
|130.64億
|168.20億
|229.38億
詳細資訊請看美股內頁：
海洋公司(SE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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