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鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋公司(SE-US)EPS預估上修至3.38元，預估目標價為136.20元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對海洋公司(SE-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.33元上修至3.38元，其中最高估值4.98元，最低估值2.81元，預估目標價為136.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值4.98(4.98)6.427.988.06
最低值2.81(2.81)3.584.480
平均值3.58(3.57)4.836.14.03
中位數3.38(3.33)4.826.434.03

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值337.34億398.54億466.28億460.92億
最低值253.64億292.21億329.79億460.92億
平均值298.61億361.10億416.84億460.92億
中位數302.16億365.62億426.03億460.92億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.84-2.960.270.772.65
營業收入99.55億124.50億130.64億168.20億229.38億

詳細資訊請看美股內頁：
海洋公司(SE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSE

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