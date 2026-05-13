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盤中速報 - 德微(3675)急拉3.75%報249.5元，成交974張

鉅亨網新聞中心

德微(3675-TW)近5分K漲速3.75%，13日09:33報249.5元，成交974張，今日漲幅為3.96％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

德微(3675-TW)近5日股價上漲6.43% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 6.14%。櫃買市場加權指數 上漲 4.48%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+352 張
  • 外資買賣超：+308 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+44 張
  • 融資增減：+159 張
  • 融券增減：0 張


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