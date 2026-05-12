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投信近5日賣超個股

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1. 投信累計賣超 5 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、凱基金 (2883-TW)、群益證 (6005-TW)

2. 投信累計賣超 4 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、群益證 (6005-TW)、富邦金 (2881-TW)

3. 投信累計賣超 3 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW)

4. 投信累計賣超 2 日的股票
台新新光金 (2887-TW)、國泰金 (2882-TW)、玉山金 (2884-TW)、京元電子 (2449-TW)、富邦金 (2881-TW)


5. 投信當日 (11) 賣超的股票
台新新光金 (2887-TW)、京元電子 (2449-TW)、國泰金 (2882-TW)、景碩 (3189-TW)、中信金 (2891-TW)
 


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台新新光金23.3-0.64%
中信金54.1-2.17%
玉山金31.85-1.39%
凱基金22.25-2.41%
群益證32.05-0.62%
富邦金94.8-0.73%
國泰金78.1-0.38%
京元電子300+0.17%
景碩524+4.17%

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