盤中速報 - 威盛(2388)大漲7.14%，報76.5元
鉅亨網新聞中心
威盛(2388-TW)11日09:37股價上漲5.1元，報76.5元，漲幅7.14%，成交5,082張。
威盛(2388-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。
近5日股價下跌9.16%，集中市場加權指數上漲6.88%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9,235 張
- 外資買賣超：-8,286 張
- 投信買賣超：-49 張
- 自營商買賣超：-900 張
- 融資增減：+2,516 張
- 融券增減：-379 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 威盛(2388)大漲7%，報76.4元
- 營收速報 - 威盛(2388)4月營收11.14億元年增率高達84.79％
- 盤中速報 - 威盛(2388)大漲7%，報84.1元
- 盤中速報 - 威盛(2388)急拉3.62%報82.8元，成交46,140張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇