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盤中速報 - 威盛(2388)大漲7.14%，報76.5元

鉅亨網新聞中心

威盛(2388-TW)11日09:37股價上漲5.1元，報76.5元，漲幅7.14%，成交5,082張。

威盛(2388-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計、製造、測試、銷售積體電路、半導體記憶零件組等。電腦軟體程式設計、銷售、測試及電腦資料處理。前各項產品之代理及進出口貿易業務。

近5日股價下跌9.16%，集中市場加權指數上漲6.88%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-9,235 張
  • 外資買賣超：-8,286 張
  • 投信買賣超：-49 張
  • 自營商買賣超：-900 張
  • 融資增減：+2,516 張
  • 融券增減：-379 張

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