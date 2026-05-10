盤中速報 - 球迷幣大漲40.07%，報1.28美元
鉅亨網新聞中心
球迷幣(PSG)在過去 24 小時內漲幅超過40.07%，最新價格1.28美元，總成交量達0.11億美元，總市值0.19億美元，目前市值排名第 176 名。
近 1 日最高價：1.45美元，近 1 日最低價：0.91美元，流通供給量：14,713,475。
PSG是在2018年1月和球迷忠誠度方案商Socios.com發行$PSG幣，目的在經營PSG的球迷關係。Socios.com背後是專注於運動及娛樂業的區塊鏈和加密貨幣公司Chiliz。球迷買了球迷幣後，可參與球隊投票，或享有購票、周邊商品的優惠等。許多知名球會也是這個平臺的用戶。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.55%
- 近 1 月：+4.47%
- 近 3 月：+29.40%
- 近 6 月：-11.12%
- 今年以來：+7.43%
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