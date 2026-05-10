盤中速報 - 賈斯米幣大漲10.74%，報0.0072美元

JASMY 被描述為日本比特幣，是一種以太坊的代幣，作為 Jasmy 提供支持，Jasmy 是一個開發 IoT（物聯網）平台的組織。 Jasmy 的目標不是通過中心化伺服器協調設備和數據網路，而是通過邊緣計算和數據存儲在 IPFS（一種去中心化存儲網路）上來去中心化流程。 JASMY 可用於在設備之間轉移代幣並支付網路服務費用。