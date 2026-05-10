盤中速報 - 賈斯米幣大漲10.74%，報0.0072美元
鉅亨網新聞中心
賈斯米幣(JASMY)在過去 24 小時內漲幅超過10.74%，最新價格0.0072美元，總成交量達0.16億美元，總市值3.59億美元，目前市值排名第 55 名。
近 1 日最高價：0.0078美元，近 1 日最低價：0.0065美元，流通供給量：49,444,999,677。
JASMY 被描述為日本比特幣，是一種以太坊的代幣，作為 Jasmy 提供支持，Jasmy 是一個開發 IoT（物聯網）平台的組織。 Jasmy 的目標不是通過中心化伺服器協調設備和數據網路，而是通過邊緣計算和數據存儲在 IPFS（一種去中心化存儲網路）上來去中心化流程。 JASMY 可用於在設備之間轉移代幣並支付網路服務費用。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.31%
- 近 1 月：+22.49%
- 近 3 月：+20.70%
- 近 6 月：-33.84%
- 今年以來：+11.32%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - UTK大漲16.23%，報0.008美元
- 盤中速報 - 球迷幣大漲40.07%，報1.28美元
- 盤中速報 - Terra Classic大漲9.84%，報0.000101美元
- 盤中速報 - UNI大漲10.44%，報4.01美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇