盤中速報 - Terra Classic大漲9.84%，報0.000101美元
鉅亨網新聞中心
Terra Classic(LUNC)在過去 24 小時內漲幅超過9.84%，最新價格0.000101美元，總成交量達0.26億美元，總市值5.54億美元，目前市值排名第 44 名。
近 1 日最高價：0.000105美元，近 1 日最低價：0.000092美元，流通供給量：5,464,344,229,127。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.32%
- 近 1 月：+127.79%
- 近 3 月：+169.40%
- 近 6 月：+145.16%
- 今年以來：+130.34%
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