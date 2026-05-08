鉅亨速報

營收速報 - 凱崴(5498)4月營收1.71億元年增率高達54.64％

鉅亨網新聞中心

凱崴(5498-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣1.71億元，年增率54.64%，月增率5.96%。

今年1-4月累計營收為6.19億元，累計年增率50.29%。

最新價為72元，近5日股價上漲0.95%，相關電子零組件類指數上漲15.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+27 張
  • 外資買賣超：+47 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 1.71億 55% 6%
26/3 1.61億 48% 15%
26/2 1.40億 44% -4%
26/1 1.46億 55% 0%
25/12 1.46億 48% 8%
25/11 1.35億 41% 10%

凱崴(5498-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電鍍液乾膜鑽頭等印刷電路板原料之設計製造加工買賣業務。印刷電路板專用機之設計、製造、買賣業務。前各項產品之代理、經銷、報價、投標業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收凱崴

相關行情

台股首頁我要存股
凱崴72-3.49%
美元/台幣31.429+0.06%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
凱崴

74.07%

勝率

#極短線弱勢

中強短弱
凱崴

74.07%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty