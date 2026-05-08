盤中速報 - 台灣精材(3467)急拉6.13%報72.8元，成交210張
鉅亨網新聞中心
台灣精材(3467-TW)近5分K漲速6.13%，08日09:10報72.8元，成交210張，今日漲幅為3.7％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台灣精材(3467-TW)近5日股價上漲14.52% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 11.66%。櫃買市場加權指數 上漲 8.28%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+72 張
- 外資買賣超：+69 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：+288 張
- 融券增減：0 張
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