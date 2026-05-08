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盤中速報 - 新唐(4919)急拉3.52%報177.0元，成交9,365張

鉅亨網新聞中心

新唐(4919-TW)近5分K漲速3.52%，08日09:08報177.0元，成交9,365張，今日漲幅為0％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新唐(4919-TW)近5日股價上漲20% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 10.6%。集中市場加權指數 上漲 7.73%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-7,263 張
  • 外資買賣超：-7,682 張
  • 投信買賣超：+14 張
  • 自營商買賣超：+405 張
  • 融資增減：+7,742 張
  • 融券增減：+230 張


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