盤中速報 - 聯詠(3034)大漲7.06%，報485元
鉅亨網新聞中心
聯詠(3034-TW)08日09:06股價上漲32元，報485.0元，漲幅7.06%，成交3,645張。
聯詠(3034-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究.開發.設計.生產.製造.銷售下列產品:A語音積體電路及系統B通。訊積體電路及系統C內崁式微控制器及系統D數位訊號處理器及系統。E電腦週邊控制積體電路及系統F液晶顯示器驅動積體電路及系統。
近5日股價上漲10.76%，集中市場加權指數上漲7.73%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,694 張
- 外資買賣超：+3,048 張
- 投信買賣超：-113 張
- 自營商買賣超：+759 張
- 融資增減：+331 張
- 融券增減：+15 張
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