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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為29.62元

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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.92元上修至1.95元，其中最高估值2.21元，最低估值1.53元，預估目標價為29.62元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.21(2.21)2.512.79
最低值1.53(1.53)1.642.08
平均值1.91(1.89)2.082.35
中位數1.95(1.92)2.12.28

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值123.12億125.63億128.99億
最低值118.18億120.12億122.96億
平均值120.21億122.49億125.27億
中位數120.19億122.18億125.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.491.772.112.350.71
營業收入146.26億133.93億134.76億131.56億120.31億

詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSKM

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