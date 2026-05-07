鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)EPS預估上修至1.95元，預估目標價為29.62元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.92元上修至1.95元，其中最高估值2.21元，最低估值1.53元，預估目標價為29.62元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.21(2.21)
|2.51
|2.79
|最低值
|1.53(1.53)
|1.64
|2.08
|平均值
|1.91(1.89)
|2.08
|2.35
|中位數
|1.95(1.92)
|2.1
|2.28
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|123.12億
|125.63億
|128.99億
|最低值
|118.18億
|120.12億
|122.96億
|平均值
|120.21億
|122.49億
|125.27億
|中位數
|120.19億
|122.18億
|125.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.49
|1.77
|2.11
|2.35
|0.71
|營業收入
|146.26億
|133.93億
|134.76億
|131.56億
|120.31億
詳細資訊請看美股內頁：
SK Telecom Co Ltd - ADR(SKM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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