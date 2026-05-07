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鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估上修至7.77元，預估目標價為187.50元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對參數科技(PTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.64元上修至7.77元，其中最高估值8.37元，最低估值7.2元，預估目標價為187.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.37(8.12)9.3310.28
最低值7.2(7.2)6.789.01
平均值7.81(7.68)8.469.6
中位數7.77(7.64)8.589.5

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值27.96億30.00億31.89億
最低值26.73億26.62億29.93億
平均值27.05億28.59億30.98億
中位數27.00億28.52億30.85億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.032.652.063.126.08
營業收入18.07億19.33億20.97億22.98億27.39億

詳細資訊請看美股內頁：
參數科技(PTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSPTC

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