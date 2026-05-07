鉅亨速報 - Factset 最新調查：參數科技(PTC-US)EPS預估上修至7.77元，預估目標價為187.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對參數科技(PTC-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.64元上修至7.77元，其中最高估值8.37元，最低估值7.2元，預估目標價為187.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.37(8.12)
|9.33
|10.28
|最低值
|7.2(7.2)
|6.78
|9.01
|平均值
|7.81(7.68)
|8.46
|9.6
|中位數
|7.77(7.64)
|8.58
|9.5
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|27.96億
|30.00億
|31.89億
|最低值
|26.73億
|26.62億
|29.93億
|平均值
|27.05億
|28.59億
|30.98億
|中位數
|27.00億
|28.52億
|30.85億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.03
|2.65
|2.06
|3.12
|6.08
|營業收入
|18.07億
|19.33億
|20.97億
|22.98億
|27.39億
詳細資訊請看美股內頁：
參數科技(PTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約時報(NYT-US)EPS預估上修至2.87元，預估目標價為88.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至-2.45元，預估目標價為26.51元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：偉創力(FLEX-US)EPS預估上修至4.18元，預估目標價為150.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.74元，預估目標價為40.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇