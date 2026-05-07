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營收速報 - 旺宏(2337)4月營收59.13億元年增率高達153.71％

鉅亨網新聞中心

旺宏(2337-TW)今天公告2026年4月營收為新台幣59.13億元，年增率153.71%，月增率33.71%。

今年1-4月累計營收為163.81億元，累計年增率93.46%。

最新價為164.5元，近5日股價上漲2.99%，相關半導體業上漲6.11%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+36809 張
  • 外資買賣超：+29623 張
  • 投信買賣超：+8559 張
  • 自營商買賣超：-1373 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/4 59.13億 154% 34%
26/3 44.22億 96% 46%
26/2 30.30億 60% 0%
26/1 30.17億 51% 15%
25/12 26.32億 45% 8%
25/11 24.44億 25% -8%

旺宏(2337-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件，及其系統應用產品之。研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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