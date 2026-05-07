營收速報 - 旺宏(2337)4月營收59.13億元年增率高達153.71％
鉅亨網新聞中心
今年1-4月累計營收為163.81億元，累計年增率93.46%。
最新價為164.5元，近5日股價上漲2.99%，相關半導體業上漲6.11%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+36809 張
- 外資買賣超：+29623 張
- 投信買賣超：+8559 張
- 自營商買賣超：-1373 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/4
|59.13億
|154%
|34%
|26/3
|44.22億
|96%
|46%
|26/2
|30.30億
|60%
|0%
|26/1
|30.17億
|51%
|15%
|25/12
|26.32億
|45%
|8%
|25/11
|24.44億
|25%
|-8%
旺宏(2337-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路、各種半導體零組件，及其系統應用產品之。研究發展、設計、製造、測試、銷售及顧問諮詢。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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