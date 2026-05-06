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盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.14%，報87.6美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間06日21:37股價下跌4.75美元，報87.60美元，跌幅5.14%，成交量454,389（股），盤中最高價91.48美元、最低價87.58美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+32.48%
  • 近 1 月：+35.23%
  • 近 3 月：-6.16%
  • 近 6 月：-42.8%
  • 今年以來：-43.04%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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