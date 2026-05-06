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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UL Solutions Inc. Class AULS-US的目標價調升至114元，幅度約18.75%

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對UL Solutions Inc. Class A(ULS-US)提出目標價估值：中位數由96元上修至114元，調升幅度18.75%。其中最高估值120元，最低估值87.8元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予UL Solutions Inc. Class A評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀1位。

UL Solutions Inc. Class A今(6日)收盤價為104.515元。近5日股價上漲18.75%，標普指數上漲1.69%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股ULS市場預估目標價

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UL Solutions Inc. Class A104.515+16.0%

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