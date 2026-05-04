鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至55.3元，預估目標價為1802.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對亞德客-KY(1590-TW)做出2026年EPS預估：中位數由54.82元上修至55.3元，其中最高估值60.64元，最低估值47.26元，預估目標價為1802.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|60.64(60.64)
|70.18
|79.36
|64.62
|最低值
|47.26(47.26)
|53.98
|58.51
|64.62
|平均值
|54.77(54.69)
|62.17
|69.19
|64.62
|中位數
|55.3(54.82)
|62.76
|70.93
|64.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|44,299,000
|51,189,000
|57,487,000
|52,220,990
|最低值
|39,222,000
|42,791,000
|46,625,890
|52,220,990
|平均值
|41,683,130
|46,623,680
|51,626,770
|52,220,990
|中位數
|41,565,240
|46,757,220
|51,811,560
|52,220,990
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|8,400,098
|7,623,677
|6,965,808
|6,013,131
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,329,945
|30,660,133
|29,827,352
|26,072,874
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1590/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至52.21元，預估目標價為1500元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)EPS預估上修至51.07元，預估目標價為1495元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞德客-KY(1590-TW)目標價調升至1495元，幅度約13.34%
- 盤中速報 - 亞德客-KY(1590)急拉4.65%報1350.0元，成交689張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇