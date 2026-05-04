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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.57%，總成交額138.22億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現強勁，04日09:04相關指數上漲2.57%，總成交額138.22億元，大盤占比50.64%。

該產業上漲家數93、下跌家數12、平盤家數3。領漲個股力士(4923-TW)04日09:02股價上漲3.3元，報36.6元，漲幅9.91%。

半導體類指數近5日上漲2.66%，櫃買市場加權指數上漲0.8%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.66% +0.8%
近一月 +32.69% +20.98%
近三月 +45.02% +28.94%
近六月 +87.43% +44.75%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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