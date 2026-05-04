盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.57%，總成交額138.22億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現強勁，04日09:04相關指數上漲2.57%，總成交額138.22億元，大盤占比50.64%。
該產業上漲家數93、下跌家數12、平盤家數3。領漲個股力士(4923-TW)04日09:02股價上漲3.3元，報36.6元，漲幅9.91%。
半導體類指數近5日上漲2.66%，櫃買市場加權指數上漲0.8%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.66%
|+0.8%
|近一月
|+32.69%
|+20.98%
|近三月
|+45.02%
|+28.94%
|近六月
|+87.43%
|+44.75%
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