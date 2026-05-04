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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對創意(3443-TW)做出2026年EPS預估：中位數由44.14元上修至45.3元，其中最高估值58.13元，最低估值35.64元，預估目標價為3335元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|58.13(58.13)
|149.66
|143.91
|100
|最低值
|35.64(35.64)
|65.67
|85.44
|100
|平均值
|44.99(44.81)
|86.27
|121.13
|100
|中位數
|45.3(44.14)
|80.98
|131.37
|100
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|80,419,310
|157,624,000
|173,533,500
|99,646,000
|最低值
|46,876,000
|64,722,000
|84,898,750
|99,646,000
|平均值
|54,110,510
|92,029,930
|133,888,830
|99,646,000
|中位數
|53,507,720
|88,340,000
|142,907,210
|99,646,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,769,566
|3,450,588
|3,507,885
|3,710,442
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|34,140,978
|25,044,192
|26,240,714
|24,039,671
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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