盤中速報 - LUNA大漲13.79%，報0.08美元
鉅亨網新聞中心
LUNA(LUNA)在過去 24 小時內漲幅超過13.79%，最新價格0.08美元，總成交量達0.05億美元，總市值0.53億美元，目前市值排名第 120 名。
近 1 日最高價：0.08美元，近 1 日最低價：0.07美元，流通供給量：709,984,439。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.44%
- 近 1 月：+33.15%
- 近 3 月：+12.41%
- 近 6 月：-8.95%
- 今年以來：-21.38%
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