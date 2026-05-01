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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：鐵山(IRM-US)EPS預估上修至2.39元，預估目標價為138.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對鐵山(IRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.34元上修至2.39元，其中最高估值2.64元，最低估值1.87元，預估目標價為138.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值2.64(2.5)3.123.71
最低值1.87(1.87)2.112.5
平均值2.33(2.25)2.573.1
中位數2.39(2.34)2.563.08

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值79.76億88.55億98.59億103.83億
最低值77.00億79.50億82.00億96.11億
平均值78.53億85.55億91.84億99.97億
中位數78.86億85.60億92.23億99.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.551.900.630.610.49
營業收入44.92億51.04億54.80億61.50億69.02億

詳細資訊請看美股內頁：
鐵山(IRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIRM

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