鉅亨速報 - Factset 最新調查：鐵山(IRM-US)EPS預估上修至2.39元，預估目標價為138.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對鐵山(IRM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.34元上修至2.39元，其中最高估值2.64元，最低估值1.87元，預估目標價為138.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.64(2.5)
|3.12
|3.71
|最低值
|1.87(1.87)
|2.11
|2.5
|平均值
|2.33(2.25)
|2.57
|3.1
|中位數
|2.39(2.34)
|2.56
|3.08
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|79.76億
|88.55億
|98.59億
|103.83億
|最低值
|77.00億
|79.50億
|82.00億
|96.11億
|平均值
|78.53億
|85.55億
|91.84億
|99.97億
|中位數
|78.86億
|85.60億
|92.23億
|99.97億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.55
|1.90
|0.63
|0.61
|0.49
|營業收入
|44.92億
|51.04億
|54.80億
|61.50億
|69.02億
詳細資訊請看美股內頁：
鐵山(IRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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