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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：德康醫療(DXCM-US)EPS預估上修至2.54元，預估目標價為84.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共26位分析師，對德康醫療(DXCM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.54元，其中最高估值2.65元，最低估值2.38元，預估目標價為84.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.65(2.59)3.294.154.96
最低值2.38(2.38)2.793.193.61
平均值2.54(2.49)3.023.614.27
中位數2.54(2.5)3.033.564.2

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值52.75億60.16億69.65億80.43億
最低值51.73億57.46億62.57億70.34億
平均值52.27億58.51億65.40億74.16億
中位數52.21億58.49億65.31億73.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.390.821.301.422.09
營業收入24.49億29.10億36.22億40.33億46.62億

詳細資訊請看美股內頁：
德康醫療(DXCM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDXCM

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