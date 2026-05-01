鉅亨速報 - Factset 最新調查：德康醫療(DXCM-US)EPS預估上修至2.54元，預估目標價為84.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對德康醫療(DXCM-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.54元，其中最高估值2.65元，最低估值2.38元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.65(2.59)
|3.29
|4.15
|4.96
|最低值
|2.38(2.38)
|2.79
|3.19
|3.61
|平均值
|2.54(2.49)
|3.02
|3.61
|4.27
|中位數
|2.54(2.5)
|3.03
|3.56
|4.2
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|52.75億
|60.16億
|69.65億
|80.43億
|最低值
|51.73億
|57.46億
|62.57億
|70.34億
|平均值
|52.27億
|58.51億
|65.40億
|74.16億
|中位數
|52.21億
|58.49億
|65.31億
|73.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.39
|0.82
|1.30
|1.42
|2.09
|營業收入
|24.49億
|29.10億
|36.22億
|40.33億
|46.62億
詳細資訊請看美股內頁：
德康醫療(DXCM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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