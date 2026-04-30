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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.25%，總成交額14.55億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子通路業類股表現疲軟，30日12:49相關指數下跌2.25%，總成交額14.55億元，大盤占比0.66%。

該產業上漲家數7、下跌家數8、平盤家數0。領跌個股方土昶(6265-TW)30日12:48股價下跌3.35元，報40.1元，跌幅7.71%。

電子通路類指數近5日下跌1.73%，櫃買市場加權指數下跌3.12%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.73% -3.12%
近一月 +7.74% +17.77%
近三月 +7.03% +25.29%
近六月 +26.52% +44.94%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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