盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.25%，總成交額14.55億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子通路業類股表現疲軟，30日12:49相關指數下跌2.25%，總成交額14.55億元，大盤占比0.66%。
該產業上漲家數7、下跌家數8、平盤家數0。領跌個股方土昶(6265-TW)30日12:48股價下跌3.35元，報40.1元，跌幅7.71%。
電子通路類指數近5日下跌1.73%，櫃買市場加權指數下跌3.12%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.73%
|-3.12%
|近一月
|+7.74%
|+17.77%
|近三月
|+7.03%
|+25.29%
|近六月
|+26.52%
|+44.94%
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