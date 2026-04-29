盤中速報 - Moonriver大漲9.7%，報2.48美元
鉅亨網新聞中心
Moonriver(MOVR)在過去 24 小時內漲幅超過9.7%，最新價格2.48美元，總成交量達0.09億美元，總市值0.27億美元，目前市值排名第 159 名。
近 1 日最高價：2.65美元，近 1 日最低價：2.24美元，流通供給量：11,307,734。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+38.78%
- 近 1 月：+129.87%
- 近 3 月：+8.03%
- 近 6 月：-35.11%
- 今年以來：-11.06%
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