盤中速報 - 星巴克(SBUX-US)大漲6.44%，報103.54美元
鉅亨網新聞中心
星巴克(SBUX-US)截至台北時間29日22:03股價上漲6.26美元，報103.54美元，漲幅6.44%，成交量4,775,106（股），盤中最高價103.87美元、最低價100.08美元。
美股指數盤中表現
星巴克(SBUX-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.53%
- 近 1 月：+12.06%
- 近 3 月：+2.23%
- 近 6 月：+13.87%
- 今年以來：+15.52%
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