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鉅亨速報

盤中速報 - 星巴克(SBUX-US)大漲6.44%，報103.54美元

鉅亨網新聞中心

星巴克(SBUX-US)截至台北時間29日22:03股價上漲6.26美元，報103.54美元，漲幅6.44%，成交量4,775,106（股），盤中最高價103.87美元、最低價100.08美元。

美股指數盤中表現

星巴克(SBUX-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.53%
  • 近 1 月：+12.06%
  • 近 3 月：+2.23%
  • 近 6 月：+13.87%
  • 今年以來：+15.52%

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美股美股盤中盤中速報星巴克

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