盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大漲5.69%，報186.72美元
鉅亨網新聞中心
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間29日21:36股價上漲10.06美元，報186.72美元，漲幅5.69%，成交量305,596（股），盤中最高價188.29美元、最低價182.81美元。
美股指數盤中表現
Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.98%
- 近 1 月：-3.33%
- 近 3 月：-19.34%
- 近 6 月：-23.9%
- 今年以來：-21.02%
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