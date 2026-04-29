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鉅亨速報

盤中速報 - Verisk Analytics Inc(VRSK-US)大漲5.69%，報186.72美元

鉅亨網新聞中心

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)截至台北時間29日21:36股價上漲10.06美元，報186.72美元，漲幅5.69%，成交量305,596（股），盤中最高價188.29美元、最低價182.81美元。

美股指數盤中表現

Verisk Analytics Inc(VRSK-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.98%
  • 近 1 月：-3.33%
  • 近 3 月：-19.34%
  • 近 6 月：-23.9%
  • 今年以來：-21.02%

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美股美股盤中盤中速報Verisk Analytics Inc

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道瓊指數48950.68-0.39%
NASDAQ24666.79+0.01%
費城半導體10212.171.76%
Verisk Analytics Inc182.5+3.31%

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