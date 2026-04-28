盤中速報 - 費城半導體大跌4.12%，報9979.17點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間28日09:30，費城半導體下跌428.87點（或4.12%），暫報9979.17點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.43%
- 近 1 月：+39.56%
- 近 3 月：+28.22%
- 近 6 月：+45.2%
- 今年以來：+46.94%
焦點個股
費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌12.3%；安謀控股公司(ARM-US)下跌7.37%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌7.03%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌6.49%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌6.37%。
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