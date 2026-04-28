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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌4.12%，報9979.17點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間28日09:30，費城半導體下跌428.87點（或4.12%），暫報9979.17點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+8.43%
  • 近 1 月：+39.56%
  • 近 3 月：+28.22%
  • 近 6 月：+45.2%
  • 今年以來：+46.94%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領跌。安可(AMKR-US)下跌12.3%；安謀控股公司(ARM-US)下跌7.37%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌7.03%；萊迪思半導體(LSCC-US)下跌6.49%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌6.37%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體10090.09-3.06%
安可71.94-4.87%
安謀控股公司201.49-6.67%
Onto Innovation Inc.281.55-5.61%
萊迪思半導體113.35-4.93%
邁威爾科技153.054-3.26%

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