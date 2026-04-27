盤中速報 - Lido DAO大跌9.51%，報0.39美元
鉅亨網新聞中心
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內跌幅超過9.51%，最新價格0.39美元，總成交量達0.35億美元，總市值3.26億美元，目前市值排名第 54 名。
近 1 日最高價：0.47美元，近 1 日最低價：0.38美元，流通供給量：849,264,459。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+21.36%
- 近 1 月：+48.96%
- 近 3 月：-15.13%
- 近 6 月：-52.59%
- 今年以來：-26.61%
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