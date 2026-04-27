鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過11.55億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格77,857.61美元，24小時漲跌幅-0.20%；以太幣(ETH)現報價格2,321.36美元，24小時漲跌幅-0.42%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達11.55億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達10.07億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.85億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.9%；Terra Classic(LUNC)24小時跌幅17.3%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅65.5%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅29.9%；TRU(TRU)近一週漲幅22.5%。
近一週跌幅：Terra Classic(LUNC)近一週跌幅42.7%；ApeCoin(APE)近一週跌幅40.7%；AXS(AXS)近一週跌幅27.7%。
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