鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過11.55億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%

鉅亨網新聞中心 2026-04-27 17:15

24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；SXP(SXP)24小時漲幅46.3%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.9%；Terra Classic(LUNC)24小時跌幅17.3%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

‌



近一週漲幅：DEGO(DEGO)近一週漲幅65.5%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅29.9%；TRU(TRU)近一週漲幅22.5%。