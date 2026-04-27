search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 凌陽(2401)大跌9.41%，報23.1元

鉅亨網新聞中心

凌陽(2401-TW)27日09:57股價下跌2.4元，報23.1元，跌幅9.41%，成交8,958張。

凌陽(2401-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路及模組之設計.製造.測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究.開發及銷售。各積積體電路之貿易及代理業務。

近5日股價上漲7.82%，集中市場加權指數上漲5.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+4,966 張
  • 外資買賣超：+4,378 張
  • 投信買賣超：-7 張
  • 自營商買賣超：+595 張
  • 融資增減：+2,205 張
  • 融券增減：+91 張

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數39903.85+2.50%
凌陽23.15-9.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

偏強
凌陽

64%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty