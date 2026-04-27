盤中速報 - 凌陽(2401)大跌9.8%，報23元
鉅亨網新聞中心
凌陽(2401-TW)27日09:49股價下跌2.5元，報23.0元，跌幅9.8%，成交8,656張。
凌陽(2401-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路及模組之設計.製造.測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究.開發及銷售。各積積體電路之貿易及代理業務。
近5日股價上漲7.82%，集中市場加權指數上漲5.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,966 張
- 外資買賣超：+4,378 張
- 投信買賣超：-7 張
- 自營商買賣超：+595 張
- 融資增減：+2,205 張
- 融券增減：+91 張
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