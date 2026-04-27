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鉅亨速報

盤中速報 - 其他類指數類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額4.56億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他業類股表現疲軟，27日09:34相關指數下跌2.09%，總成交額4.56億元，大盤占比0.43%。

該產業上漲家數4、下跌家數30、平盤家數1。領跌個股天品(6199-TW)27日09:33股價下跌8.4元，報90.6元，跌幅8.48%。

其他類指數近5日上漲0.1%，櫃買市場加權指數上漲2.47%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.1% +2.47%
近一月 +0.63% +18.2%
近三月 -9.57% +26.07%
近六月 -11.41% +45.23%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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