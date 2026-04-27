盤中速報 - 其他類指數類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額4.56億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他業類股表現疲軟，27日09:34相關指數下跌2.09%，總成交額4.56億元，大盤占比0.43%。
該產業上漲家數4、下跌家數30、平盤家數1。領跌個股天品(6199-TW)27日09:33股價下跌8.4元，報90.6元，跌幅8.48%。
其他類指數近5日上漲0.1%，櫃買市場加權指數上漲2.47%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.1%
|+2.47%
|近一月
|+0.63%
|+18.2%
|近三月
|-9.57%
|+26.07%
|近六月
|-11.41%
|+45.23%
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