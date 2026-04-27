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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅4.74%，總成交額819.21億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現強勁，27日09:07相關指數上漲4.74%，總成交額819.21億元，大盤占比50.77%。

該產業上漲家數55、下跌家數34、平盤家數4。領漲個股凌航(3135-TW)27日09:05股價上漲12元，報144.5元，漲幅9.06%。

半導體業近5日上漲8.47%，集中市場加權指數上漲5.78%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +8.47% +5.78%
近一月 +20.49% +16.78%
近三月 +24.66% +21.42%
近六月 +55.89% +41.41%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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