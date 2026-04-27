盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅4.74%，總成交額819.21億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現強勁，27日09:07相關指數上漲4.74%，總成交額819.21億元，大盤占比50.77%。
該產業上漲家數55、下跌家數34、平盤家數4。領漲個股凌航(3135-TW)27日09:05股價上漲12元，報144.5元，漲幅9.06%。
半導體業近5日上漲8.47%，集中市場加權指數上漲5.78%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+8.47%
|+5.78%
|近一月
|+20.49%
|+16.78%
|近三月
|+24.66%
|+21.42%
|近六月
|+55.89%
|+41.41%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 律勝(3354)大跌7.89%，報25.1元
- 盤中速報 - 凌陽(2401)大跌9.41%，報23.1元
- 盤中速報 - 良維(6290)股價殺至跌停，跌停價285.5元，成交8,905張
- 盤中速報 - 波若威(3163)股價殺至跌停，跌停價1040.0元，成交3,569張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇