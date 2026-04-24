盤中速報 - 車厘子大漲8.28%，報0.051美元

Chiliz（CHZ）是體育和娛樂的領先數字貨幣，為全球首個基於區塊鏈的粉絲參與和獎勵平臺Socios.com提供支援。該公司於2018年在馬耳他成立，其願景是彌合主動和被動粉絲之間的鴻溝，為成千上萬的體育迷提供“粉絲代幣”，作為代幣化的影響力。