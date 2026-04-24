鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-24 09:22

永立榮 (6973-TW) 宣布，旗下羊水幹細胞與外泌體 2 項羊水幹細胞製劑活性原料，已獲美國 FDA 原料藥主檔案 (DMF) 登錄。董事長簡奉任表示，取得 US FDA DMF 登錄後，可望打開美國 FDA 審查大門，跨出國際化的第一步。

永立榮說明，羊水幹細胞與外泌體，分別為目前正在進行臨床 2a 試驗的勃起功能障礙新藥 UA002，以及外泌體新藥 UB003 的主要活性成分。

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營運長莊心怡表示，此次提交的是 US FDA 第二類 (Type II)DMF，即是羊水幹細胞與外泌體生物製劑的活性成分。而 US FDA 的 DMF 登錄審查，主要是廠商提供包括原料、成分、製造、動物或臨床試驗等等相關機密資訊，以作為商業合作時，在保護機密基礎下提供法規單位審核使用。

莊欣怡進一步指出，登錄 US FDA DMF 後，未來在各個開發審查階段，如申請臨床試驗許可 (IND)、上市許可 (NDA) 或是擴充適應症等，都可根據 DMF 檔案內的資料進行審查，加速產品商業合作與開發。

永立榮指出，此次獲得 DMF 登錄，奠定旗下產品申請後續各項審查的基礎，也有利與第三方合作，可望拓展羊水幹細胞與外泌體產品的應用研發合作與授權。