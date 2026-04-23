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鉅亨速報

盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現強勁，漲幅2.6%，總成交額41.95億

鉅亨網新聞中心

台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，23日09:19相關指數上漲2.6%，總成交額41.95億元，大盤占比10.78%。

該產業上漲家數31、下跌家數5、平盤家數5。領漲個股力致(3483-TW)23日09:19股價上漲8.8元，報101.5元，漲幅9.49%。

電腦及週設類指數近5日上漲7.25%，櫃買市場加權指數上漲9.79%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 電腦及週設類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +7.25% +9.79%
近一月 +6.49% +20.3%
近三月 +20.9% +32.66%
近六月 +26.3% +49.39%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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