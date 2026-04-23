盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現強勁，漲幅2.6%，總成交額41.95億
鉅亨網新聞中心
台股今日電腦及週邊設備業類股表現強勁，23日09:19相關指數上漲2.6%，總成交額41.95億元，大盤占比10.78%。
該產業上漲家數31、下跌家數5、平盤家數5。領漲個股力致(3483-TW)23日09:19股價上漲8.8元，報101.5元，漲幅9.49%。
電腦及週設類指數近5日上漲7.25%，櫃買市場加權指數上漲9.79%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電腦及週設類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+7.25%
|+9.79%
|近一月
|+6.49%
|+20.3%
|近三月
|+20.9%
|+32.66%
|近六月
|+26.3%
|+49.39%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 精確(3162)股價拉至漲停，漲停價83.9元，成交4,405張
- 盤中速報 - 采鈺(6789)急拉3.46%報538.0元，成交4,332張
- 盤中速報 - 采鈺(6789)股價拉至漲停，漲停價538.0元，成交4,332張
- 盤中速報 - 台光電(2383)大漲7.87%，報4385元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇