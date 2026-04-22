search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：W.R.柏克利(WRB-US)EPS預估上修至4.65元，預估目標價為68.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對W.R.柏克利(WRB-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.54元上修至4.65元，其中最高估值4.78元，最低估值4.3元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值4.78(4.7)5.035.38
最低值4.3(4.3)4.354.92
平均值4.63(4.53)4.835.15
中位數4.65(4.54)4.865.16

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值131.39億138.06億140.40億
最低值127.73億133.08億140.40億
平均值129.23億134.88億140.40億
中位數128.90億133.85億140.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.443.293.374.364.45
營業收入94.55億111.66億121.43億136.39億147.08億

詳細資訊請看美股內頁：
W.R.柏克利(WRB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWRB

相關行情

台股首頁我要存股
W.R.柏克利66.72+2.02%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty