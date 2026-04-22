search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現強勁，漲幅2.37%，總成交額62.48億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現強勁，22日09:34相關指數上漲2.37%，總成交額62.48億元，大盤占比6.81%。

該產業上漲家數25、下跌家數13、平盤家數6。領漲個股建暐(8092-TW)22日09:33股價上漲1.7元，報18.85元，漲幅9.91%。

其他電子類指數近5日上漲7.59%，櫃買市場加權指數上漲9.71%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +7.59% +9.71%
近一月 +24.11% +18.93%
近三月 +45.26% +33.23%
近六月 +45.81% +46.91%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數38025.07+1.12%
建暐18.35+7.00%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty