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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.81%，總成交額12.84億

鉅亨網新聞中心

台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，22日09:19相關指數上漲2.81%，總成交額12.84億元，大盤占比1.29%。

該產業上漲家數3、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股中釉(1809-TW)22日09:19股價上漲1.65元，報29.05元，漲幅6.02%。

玻璃陶瓷近5日上漲8.4%，集中市場加權指數上漲3.61%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 +8.4% +3.61%
近一月 +25.75% +12.11%
近三月 +33.14% +20.35%
近六月 +139.39% +35.5%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數38011.47+1.08%
中釉29.15+6.39%

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