盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.81%，總成交額12.84億
鉅亨網新聞中心
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，22日09:19相關指數上漲2.81%，總成交額12.84億元，大盤占比1.29%。
該產業上漲家數3、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股中釉(1809-TW)22日09:19股價上漲1.65元，報29.05元，漲幅6.02%。
玻璃陶瓷近5日上漲8.4%，集中市場加權指數上漲3.61%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|+8.4%
|+3.61%
|近一月
|+25.75%
|+12.11%
|近三月
|+33.14%
|+20.35%
|近六月
|+139.39%
|+35.5%
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