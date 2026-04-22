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鉅亨速報

盤中速報 - 南茂(8150)急拉3.68%報78.0元，成交26,913張

鉅亨網新聞中心

南茂(8150-TW)近5分K漲速3.68%，22日09:11報78.0元，成交26,913張，今日漲幅為5.26％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

南茂(8150-TW)近5日股價上漲17.62% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 2.17%。集中市場加權指數 上漲 3.61%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+26,310 張
  • 外資買賣超：+23,242 張
  • 投信買賣超：+27 張
  • 自營商買賣超：+3,041 張
  • 融資增減：+9,954 張
  • 融券增減：+255 張


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