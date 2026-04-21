盤中速報 - Highstreet大跌8.86%，報0.29美元
鉅亨網新聞中心
Highstreet(HIGH)在過去 24 小時內跌幅超過8.86%，最新價格0.29美元，總成交量達0.11億美元，總市值0.22億美元，目前市值排名第 167 名。
近 1 日最高價：0.35美元，近 1 日最低價：0.28美元，流通供給量：78,379,370。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+171.05%
- 近 1 月：+137.69%
- 近 3 月：+45.75%
- 近 6 月：-1.90%
- 今年以來：+37.33%
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