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鉅亨速報

盤中速報 - 十銓(4967)急拉3.61%報231.5元，成交2,161張

鉅亨網新聞中心

十銓(4967-TW)近5分K漲速3.61%，21日09:07報231.5元，成交2,161張，今日漲幅為6.68％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

十銓(4967-TW)近5日股價下跌1.14% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 3.35%。集中市場加權指數 上漲 4.23%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-512 張
  • 外資買賣超：-489 張
  • 投信買賣超：-69 張
  • 自營商買賣超：+46 張
  • 融資增減：+15 張
  • 融券增減：-430 張


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