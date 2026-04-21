盤中速報 - 十銓(4967)急拉3.61%報231.5元，成交2,161張
鉅亨網新聞中心
十銓(4967-TW)近5分K漲速3.61%，21日09:07報231.5元，成交2,161張，今日漲幅為6.68％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
十銓(4967-TW)近5日股價下跌1.14% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 上漲 3.35%。集中市場加權指數 上漲 4.23%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-512 張
- 外資買賣超：-489 張
- 投信買賣超：-69 張
- 自營商買賣超：+46 張
- 融資增減：+15 張
- 融券增減：-430 張
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