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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.93%，總成交額1,322.81億

鉅亨網新聞中心

台股今日半導體業類股表現強勁，21日09:04相關指數上漲2.93%，總成交額1,322.81億元，大盤占比43.13%。

該產業上漲家數68、下跌家數37、平盤家數2。領漲個股家登(3680-TW)21日09:03股價上漲10元，報483.0元，漲幅2.11%。

半導體類指數近5日上漲11.75%，櫃買市場加權指數上漲8.88%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 半導體類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +11.75% +8.88%
近一月 +21.16% +16.78%
近三月 +43.0% +28.86%
近六月 +84.3% +45.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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