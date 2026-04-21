盤中速報 - 半導體類指數類股表現強勁，漲幅2.93%，總成交額1,322.81億
鉅亨網新聞中心
台股今日半導體業類股表現強勁，21日09:04相關指數上漲2.93%，總成交額1,322.81億元，大盤占比43.13%。
該產業上漲家數68、下跌家數37、平盤家數2。領漲個股家登(3680-TW)21日09:03股價上漲10元，報483.0元，漲幅2.11%。
半導體類指數近5日上漲11.75%，櫃買市場加權指數上漲8.88%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+11.75%
|+8.88%
|近一月
|+21.16%
|+16.78%
|近三月
|+43.0%
|+28.86%
|近六月
|+84.3%
|+45.68%
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