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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.94%，總成交額37.66億

鉅亨網新聞中心

台股今日化學工業類股表現強勁，21日09:03相關指數上漲2.94%，總成交額37.66億元，大盤占比1.23%。

該產業上漲家數8、下跌家數5、平盤家數1。領漲個股奇鈦科(3430-TW)21日09:03股價上漲9.4元，報103.5元，漲幅9.99%。

化學股價指數近5日上漲7.68%，櫃買市場加權指數上漲8.88%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +7.68% +8.88%
近一月 +9.85% +16.78%
近三月 +7.55% +28.86%
近六月 +20.92% +45.68%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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