盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.94%，總成交額37.66億
鉅亨網新聞中心
台股今日化學工業類股表現強勁，21日09:03相關指數上漲2.94%，總成交額37.66億元，大盤占比1.23%。
該產業上漲家數8、下跌家數5、平盤家數1。領漲個股奇鈦科(3430-TW)21日09:03股價上漲9.4元，報103.5元，漲幅9.99%。
化學股價指數近5日上漲7.68%，櫃買市場加權指數上漲8.88%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+7.68%
|+8.88%
|近一月
|+9.85%
|+16.78%
|近三月
|+7.55%
|+28.86%
|近六月
|+20.92%
|+45.68%
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