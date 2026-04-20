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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.34%，報92.91元

鉅亨網新聞中心

截至台北時間20日13:09，美元/印度盧比上漲0.312點漲幅達0.34%，暫報92.91點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.32%
  • 近 1 週：-0.51%
  • 近 3 月：+1.90%
  • 近 6 月：+5.26%
  • 今年以來：+2.93%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.45，本日上漲0.07%
  • 美元/新加坡幣相關性0.42，本日上漲0.18%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.42，本日上漲0.27%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/加幣相關性-0.33，本日上漲0.04%
  • 歐元/美元相關性-0.31，本日上漲0.04%
  • 紐元/美元相關性-0.29，本日上漲0.12%

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美元/印度盧比92.953+0.38%
人民幣/美元0.1466+0.00%
歐元/美元1.1752-0.09%
加幣/美元0.7298-0.06%
紐元/美元0.5872-0.19%

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