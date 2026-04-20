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鉅亨速報

盤中速報 - GTC大跌20.71%，報0.111美元

鉅亨網新聞中心

GTC(GTC)在過去 24 小時內跌幅超過20.71%，最新價格0.111美元，總成交量達0.11億美元，總市值0.10億美元，目前市值排名第 190 名。

近 1 日最高價：0.187美元，近 1 日最低價：0.107美元，流通供給量：87,491,502。

Gitcoin 是一個自 2017 年11月發起的開源軟體開發激勵平台。 它的 Kernel Fellowship 是一個為期八周的僅限邀請的計劃，它使 Web3 開發人員和項目能夠連接並形成關係並構建產品。隨著 Gitcoin 的發展，目前已延伸出了黑客馬拉松「Hackathons」、眾籌捐贈「Grants」、加速器孵化「Kernel」和社交屬性「Kudos」等不同版塊。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+32.14%
  • 近 1 月：+32.14%
  • 近 3 月：-12.60%
  • 近 6 月：-49.08%
  • 今年以來：-21.28%

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